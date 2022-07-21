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«Пара десятых». Расселл высказался о возможном отставании «Мерседеса» во Франции

«Пара десятых». Расселл высказался о возможном отставании «Мерседеса» во Франции
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мыслями о возможном отставании от лидеров на Гран-при Франции.

«Люди любят устраивать шумиху, как бы оказывая давление. Но честно скажу так: мы не знаем. Думаю, мы будем ближе к лидерам, чем в Австрии. И это относительно — в Австрии очень короткий круг, и разрывы не такие существенные.

Думаю, всё будет в порядке. Не думаю, что мы станем быстрее, чем «Феррари» и «Ред Булл». Я считаю, если мы проведём исключительный уикенд, то окажемся в паре десятых от лидеров. Это в случае, если абсолютно всё сделаем правильно. Буду поражён меньшему отставанию», — приводит слова Джорджа Расселла Sky Sports.

Ранее чемпион мира 1996 года Деймон Хилл выразил мнение, что «Мерседес» может привезти дубль на этапе во Франции.

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