Ферстаппен: я просто гонщик, я не должен формировать политическое движение

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил своё молчание в социальных сетях насчёт поведения болельщиков на Гран-при Австрии.
«Конечно, подобные вещи, оскорбления со стороны фанатов не должны происходить. Но я не считаю, что я должен об этом высказываться. Я часто говорю о подобном на пресс-конференциях, потому что так могу добиться большего, чем другими способами. Более того, если бы я постоянно говорил о том, что происходит в мире, я бы безостановочно писал что-то в соцсетях.
В течение года я постоянно вынужден отвечать на разные вопросы, связанные с политикой. Но я ведь просто гонщик Формулы-1. Конечно, если у меня спрашивают, то я выражаю своё мнение. Но я не должен формировать политическое движение. Я просто гонщик. Спортсмен. Люди могут меня поддерживать, быть моими болельщиками, но они также являются болельщиками Формулы-1 в целом. И если происходит что-то, вроде того, что было на этапе в Австрии, то проблему должна решать Формула-1, а не пилоты», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.
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