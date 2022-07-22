Риккардо: дайте мне болид, способный победить — и я выиграю гонку

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо объяснил своё заявление о будущем в команде.
«Да, я полностью предан команде. На заводе работает множество людей, которые не приезжают на трассу, не видят, что происходит, и не знают, какую работу я выполняю в течение гоночного уикенда. Это заявление было для них, если они просто читают заголовки о «будущем Риккардо». Я хотел развеять их сомнения. По этой причине я хотел обратиться к ним и расставить точки в этой истории.
Я понимаю, что люди считают тебя настолько хорошим, насколько хорошей была твоя последняя гонка. Я понимаю. Но никто не знает предела твоих возможностей, чем ты сам. Я до сих пор считаю, что у меня есть всё необходимое. Дайте мне шанс победить — и я выиграю. Моя задача в том, чтобы добраться до этого. Я хочу сделать это вместе с «Маклареном». Поставьте на стартовую решётку машину, способную победить — и я выиграю. Вот насколько я уверен в себе», — приводит слова Риккардо The Race.
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