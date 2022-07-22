Макс Ферстаппен высказался о причинах поражения на Гран-при Австрии

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что в команде понимают, что они не смогли выжать максимум из своего пакета на Гран-при Австрии. Победителем этапа в Шпильберге стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Ферстаппен был вторым.



«Я думаю, что дело было не только в шинах. Выбранный пакет, то, как мы настроили машину — всё это тоже сказалось. Полагаю, в этом отношении в Австрии мы ошиблись. Но мы уже разобрались с этим. Поэтому я надеюсь, что с учётом того, что мы выяснили, мы будем более конкурентоспособны.



Возможно, «Феррари» в Австрии оказалась немного сильнее, чем мы ожидали. Но мы сами определённо не показали того, чего могли. Мы всегда хотим стать лучше, что и покажем, я надеюсь, в этот уикэнд», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

Главные рекорды Макса Ферстаппена в Формуле-1: