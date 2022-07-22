Стало известно, когда Роберт Шварцман может провести первую тренировку в составе «Феррари»
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Российский гонщик Роберт Шварцман может провести первую тренировку в составе «Феррари» на Гран-при Нидерландов. Об этом информирует издание Formu1a.uno.
По сведениям источника, итальянская команда намерена предоставить возможность одному из своих молодых пилотов принять участие в свободное практике на этапе в Зандворте. Конкретных имён пока не называется. При этом ранее «Феррари» подтверждала, что работать на практиках должен именно Роберт. Гран-при Нидерландов состоится со 2 по 4 сентября.
Напомним, по итогам минувшего сезона Роберт стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд «Королевских гонок» и стал тест-пилотом «Феррари».
Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:
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