«Была в некотором замешательстве». Сидоркова — об обновлённой трассе на «Игоре Драйв»

Российская гонщица Ирина Сидоркова поделилась впечатлениями от визита автодрома «Игора Драйв» в Ленинградской области, где недавно представили новую конфигурацию трассы «Гран-при».
«Побывала на «Игоре Драйв» и опробовала новую конфигурацию, которую готовили к этапу Формулы-1 в 2023 году. Такое впечатление, что прежняя её версия и эта конфигурация – как будто две разные трассы. Особенно впечатляет последний, третий сектор: я даже была в некотором замешательстве, поскольку с первого раза просто не поняла, куда надо поворачивать, как проходить эти повороты? Он действительно очень сложный, а то, что непонятно, мне нравится.
И не могу не отметить 16-й поворот – левый с крутым спуском. 15-й и 16-й повороты – очень интересная связка и даже не в плане обгонов, но из-за того, что там весьма высока вероятность ошибок. Когда по ходу гонки ты прессингуешь соперника, как правило рано или поздно он ошибётся. Вообще третий сектор – очень сложный, там интересные и необычные повороты, и вероятность ошибок там возрастает. С нетерпением жду этапа СМП РСКГ на «Игора Драйв» в сентябре!» — написала Сидоркова в своих социальных сетях.
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