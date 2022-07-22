Хэмилтон: рассчитываю в ближайшее время включиться в борьбу за победы

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил надежду, что в текущем сезоне сумеет навязать борьбу лидерам чемпионата.



«Здорово вернуться хотя бы к какой-то стабильности. Нам стало комфортнее работать с машиной. Я получил удар, попав в аварию в квалификации, но в целом мы прогрессируем и постоянно двигаемся вперёд. В новых гонках нам ждёт много нового. На последнем Гран-при мы отстали от лидеров на пару десятых, так что продолжаем движение к цели. Я рассчитываю, что в ближайшее время смогу присоединиться к борьбе за победы.



Хотелось бы выиграть гонку в нынешнем сезоне. Верю, что в какой-то момент мы дойдём до того, что сможем бороться с лидерами. Но я не задумываюсь о том, когда это случится — сейчас или через пять этапов», — приводит слова Хэмилтона Racefans.

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