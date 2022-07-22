Хьюз прокомментировал возможный переход Феттеля в «Макларен»

Известный обозреватель Формулы-1 Марк Хьюз высказался о возможном переходе четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля в «Макларен».



«Феттель произнёс фразу «я думаю, это слухи», когда его спросили о «Макларене». Думает? Он точно знает об этом в любом случае. Нет ни одной ситуации, при которой он не будет уверен, прав он в этом или нет. Просто Себастьяну неудобно из-за откровенной лжи. Такова его искренность. Поэтому появилось дополнение «я думаю».



Риккардо — такой же. Как и Феттель, он скорее обойдёт неудобный вопрос, чем будет лгать. Его позиция «я хочу остаться» может быть интерпретирована и как то, что он остаётся, и как то, что он занимает переговорную позицию. Вероятно Феттель инициировал переговоры, видя эту историю с контрактом Риккардо», — приводит слова Хьюза Motor Sport Magazine.