Ферстаппен: «Феррари» — доминирующая команда в этом сезоне

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не чувствует превосходства над «Феррари», несмотря на лидерство.



«Я думаю, у нас не было одного уик-энда, где мы действительно доминировали. На старте мы были в погоне, пытались обогнать «Феррари», потом у них был ряд неудач и мы пользовались этим, либо мы превосходили их в стратегическом плане. В целом, «Феррари» — доминирующая команда в этом сезоне и мы по-прежнему преследуем её. Наши болиды всё ещё тяжёлые и это тоже отнимает время. Необходимо продолжать работать, вносить обновления, которые дадут эффект. Пока нет никаких гарантий», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.



На данный момент Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов и опережает Шарля Леклера на 38 очков.

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