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Боттас рассказал, как за счёт «Феррари» «Альфа Ромео» надеется решить проблему на стартах

Боттас рассказал, как за счёт «Феррари» «Альфа Ромео» надеется решить проблему на стартах
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас высказал мнение, что модернизированное сцепление, которое получила его команда к Гран-при Франции, поможет ей выступить лучше на этапе в Ле-Кастелле. Улучшенное сцепление получили все команды, являющиеся клиентами «Феррари». Ожидается, что оно поможет болидам увереннее стартовать.

«Наконец-то у нас новое сцепление. Впервые опробуем его на практике. Это то, над чем в «Феррари» работают уже довольно давно. Теперь, наконец, у нас есть несколько новых деталей для сцепления, которые должны предотвратить колебания, которые у нас есть. Мы, как правило, теряли позиции на старте, и это нездорово, учитывая плотность борьбы в середине пелотона. Надеюсь, теперь всё будет в порядке», — приводит слова Боттаса RaceFans.

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