На ГП Франции «Астон Мартин» отдаст дань памяти 18-летнему стажёру, погибшему в ДТП. Фото

На болидах команды Формулы-1 «Астон Мартин» на Гран-при Франции будет нанесено имя 18-летнего стажёра Джейка Педли, который недавно погиб в ДТП.
«Каждый из нас в «Астон Мартин» опустошён известием о кончине 18-летнего ученика Джейка Педли. Наши мысли с семьёй, друзьями и коллегами Джейка в это чрезвычайно трудное время. Команда будет носить имя Джейка на AMR22 на Гран-при Франции в этот уикэнд», — говорится в сообщении «Астон Мартин», размещённом в социальных сетях команды.
Фото: https://twitter.com/AstonMartinF1
Гран-при Франции пройдёт с 22 по 24 июля. Первая тренировка Гранэатап состоится сегодня, 22 июля. Её начало запланировано на 15:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию:
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Франции Формулы-1.
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