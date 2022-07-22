Шумахер по-прежнему не согласен с решениями «Хааса» во время спринта в Австрии

Пилот «Хааса» Мик Шумахер остался недовольным решением команды не менять его и Магнуссена во время спринта Гран-при Австрии.



Шумахер просил команду поменять их местами с напарником, но получил отказ, несмотря на то, что был быстрее Магнуссена.



«Я думаю, в этой ситуации я могу быть не согласен с решением команды. Они никогда не узнают, что было бы, если бы я справился. Хочется понимать, что команда в дальнейшем будет справляться с такими ситуациями. Нужно, чтобы было взаимопонимание, иначе вопросы будут возникать по ходу гонки. Если есть шанс, я могу обойти Кевина и поменяться местами, если ничего не получится.



Думаю, что мы растём вместе и уже лучше понимаем друг друга. У нас есть хороший шанс снова набрать очки в этот уик-энд, если всё пойдёт так, как нам надо. Я позитивно настроен», — приводит слова Шумахера Racefans.

Новость по теме В «Хаасе» объяснили, почему не поменяли местами Шумахера и Магнуссена