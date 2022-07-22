Минимальный вес машин Формулы-1 в 2023 году сократят

Минимальный вес автомобилей Формулы-1 в следующем сезоне будет уменьшен на 2 кг — с 798 до 796 кг. Это следует из обновлённого технического регламента, представленного на официальном сайте Международной автомобильной федерации (ФИА). При этом минимальный вес силовой установки будет увеличен на 1 кг — до 151.



Ранее в разных командах Формулы-1 не раз высказывалось мнение, что они по-прежнему находятся достаточно далеко от оптимального веса.



Ранее сообщалось о причине, из-за которой не могут утвердить новый регламент Формулы-1 на моторы. Оказалось, что всё дело в позиции «Ауди» и «Порше», которые в скором времени могут прийти в «Королевские гонки».

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год: