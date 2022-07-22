Карлос Сайнс получит штраф в десять позиций на Гран-при Франции

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс будет оштрафован на десять позиций за замену комплекта управляющей электроники. Это уже третий блок по ходу нынешнего сезона.



Вероятнее всего, Карлос Сайнс перед третьей свободной практикой получит также новые узлы и будет стартовать последним на Гран-при Франции.



Две недели назад в Австрии Карлос Сайнс был вынужден сойти с дистанции гонки. Причиной стало возгорание болида, в результате чего гонщика пришлось выпрыгивать из машины на ходу.



Ранее сообщалось, что «Феррари» рассматривает возможность замены двигателя, что приведёт к штрафу и старту с последнего ряда во Франции. У итальянской команды изношены старые детали и они не могут их использовать снова.



Сам Карлос заявлял, что на данный момент ещё не принято окончательного решения о замене двигателя.

Новость по теме Сайнс — о новом двигателе на ГП Франции: окончательное решение ещё не принято