Мик Шумахер отреагировал на присуждение своему отцу специальной государственной награды

Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал присуждение своему отцу Михаэлю государственной премии земли Северный Рейн-Вестфалия, уроженцем которой он является. Мик не смог присутствовать на торжественной церемонии из-за плохого самочувствия — на ней присутствовали жена Михаэля Коринна и дочь Джина.
«Это было потрясающе. Это самая большая награда, которую можно получить в Северном Рейне-Вестфалии. Я очень горжусь своим отцом. Хорошо, что мама и сестра смогли присутствовать на церемонии. К сожалению, я её пропустил, но сегодня мне уже лучше», — приводит слова Мика издание Bild.
Напомним, в 2013 году Михаэль Шумахер получил тяжёлые травмы головного мозга после падения на горнолыжном курорте. С того времени гонщик не появлялся на публике, и информация о его состоянии здоровья практически не поступает.
10 провальных сезонов от чемпионов Формулы-1:
- 22 июля 2022
-
16:54
-
16:32
-
16:26
-
16:07
-
16:01
-
15:58
-
15:29
-
15:24
-
15:01
-
14:35
-
13:52
-
13:32
-
13:18
-
12:48
-
12:00
-
11:58
-
11:24
-
11:13
-
10:43
-
10:07
-
10:05
-
09:55
-
00:50
-
00:04
- 21 июля 2022
-
22:55
-
21:49
-
20:49
-
19:37
-
18:54
-
18:00
-
16:23
-
15:34
-
15:06
-
14:56
-
14:48