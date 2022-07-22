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Мик Шумахер отреагировал на присуждение своему отцу специальной государственной награды

Мик Шумахер отреагировал на присуждение своему отцу специальной государственной награды
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал присуждение своему отцу Михаэлю государственной премии земли Северный Рейн-Вестфалия, уроженцем которой он является. Мик не смог присутствовать на торжественной церемонии из-за плохого самочувствия — на ней присутствовали жена Михаэля Коринна и дочь Джина.

«Это было потрясающе. Это самая большая награда, которую можно получить в Северном Рейне-Вестфалии. Я очень горжусь своим отцом. Хорошо, что мама и сестра смогли присутствовать на церемонии. К сожалению, я её пропустил, но сегодня мне уже лучше», — приводит слова Мика издание Bild.

Напомним, в 2013 году Михаэль Шумахер получил тяжёлые травмы головного мозга после падения на горнолыжном курорте. С того времени гонщик не появлялся на публике, и информация о его состоянии здоровья практически не поступает.

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