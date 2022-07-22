Формула-1 открыла горячую линию для болельщиков на трибунах

На Гран-при Франции Формула-1 опробует новые меры безопасности на трибунах, сообщает The Race.



В первую очередь будет усилена охрана в зрительских зонах. Также теперь используются телефоны горячей линии, на которые болельщики могут звонить в случае, если столкнулись с домогательствами или оскорблениями. В течение всего уикенда на телевизионных экранах вдоль трассы будут демонстрировать сообщения, призывающие болельщиков к взаимному уважению.



Данные меры безопасности будут использованы в качестве эксперимента. Формула-1 будет искать и другие способы усиления безопасности болельщиков.



Напомним, во время Гран-при Австрии поступило несколько жалоб от болельщиков, подвергшихся расистским и гомофобным оскорблениям. Также были сообщения о домогательствах на трибунах.

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