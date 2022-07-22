Тодт: желаю Мику Шумахеру сесть за руль лучшей машины. Тогда он сможет выигрывать титулы

Бывший президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт высказался о пилоте «Хааса» Мике Шумахере.



«Я был так счастлив, когда Мик финишировал в очках в последних двух гонках. На него оказывалось много несправедливого давления. Чего я действительно желаю ему, так это шанса сесть за руль лучшей машины. Тогда он сможет выигрывать гонки и титулы», — приводит слова Тодта GranPprix со ссылкой на Bild.



В общем зачёте пилотов Формулы-1 Мик в настоящее время занимает 15-е место, имея в активе 12 очков. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 208 баллов. Ближайшего преследователя, пилота «Феррари» Шарля Леклера, он опережает на 38 очков.

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