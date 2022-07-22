Вольф: большинство руководителей команд в Ф-1 — актёры одной роли

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что его коллегам нужно развиваться и в других аспектах работы, а не сосредотачиваться на руководстве.



«На сегодняшний день в нашем спорте большинство руководителей команд — это просто актёры одной роли. Безусловно, они отлично руководят, в этом не может быть никаких сомнений, но, на мой взгляд, нужно ставить более высокие цели.



Думаю, что действительно преуспеть можно только благодаря глобальному взгляду на свою работу, на команду, на Формулу-1 в целом. Мой 20-летний опыт работы в финансовой сфере помогает не только лично моему развитию, но и полноценному формированию коммерческой структуры в команде. Тем не менее я продолжаю учиться. Мне 50 лет, и любопытно, куда меня приведёт этот путь», — приводит слова Вольфа Planet F1.