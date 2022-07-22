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Хорнер заявил, что ФИА не должна менять правила ради одной команды

Хорнер заявил, что ФИА не должна менять правила ради одной команды
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему австрийская команда высказалась против изменения регламента на сезон-2023.

«Проблема не столько в директиве, сколько в том, что они рассматривают введение долгосрочных мер. Директива на нас никак не влияет. Значительное изменение правил на следующий год проталкивается, чтобы одна команда могла опустить свою машину ниже и получить выгоду от своей концепции. Думаю, президент ФИА поступает верно. Он сопоставляет информацию. Надеюсь, в итоге можно будет найти разумное решение, потому что вносить фундаментальные изменения в правила уже слишком поздно.

У нас не было проблем в этом году. Есть только одна команда, у которой большие проблемы. В Формуле-1 самые талантливые инженеры в мире, так что я почти гарантирую вам, что в следующем году проблем с машинами не будет ни у кого. В последних гонках всё было нормально, здесь тоже. Так что не считаю изменение правил верной реакцией», — приводит слова Хорнера Sky Sports.

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