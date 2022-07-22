Норрис: лет через 30 о Хэмилтоне будут говорить так же, как сейчас о Сенне и Шумахере

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился мнением о наследии семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.



«Мы постоянно слышим истории о временах Айртона Сенны и Михаэля Шумахера. Сегодня на этом месте Льюис. Ты слышишь о его битвах, о сражениях парней из прошлого с Простом и Мэнселлом. Через лет 20-30 то же самое будут говорить о Льюисе, который гонялся с Феттелем и Ферстаппеном. Может быть, где-то подальше всплывёт и моё имя. Поначалу, конечно, воспринимаешь это как должное, потому что просто выполняешь свою работу, но через 30 лет… В этот момент понимаешь, что тебе повезло выступать в этот период.



Льюиса любят в паддоке. Он приятный человек, который всегда готов помочь молодым гонщикам. Льюис подсказывает мне какие-то вещи, спрашивает о планах. Он прошёл в карьере через всё, так что он понимает, чего от тебя хотят команды, что ты должен от них получать. Это мелочи, но он всегда готов помочь», — приводит слова Норриса The Guardian.