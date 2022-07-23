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Пьер Гасли оценил обновления «Альфа Таури» к Гран-при Франции

Пьер Гасли оценил обновления «Альфа Таури» к Гран-при Франции
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о выступлении в двух тренировках Гран-при Франции, куда команда привезла ряд обновлений.

«Очевидно, что с точки зрения производительности мы вернулись в топ-10 с пятым местом утром и седьмым днём. Ощущения от машины показали много положительных признаков относительно новых деталей, которые мы привезли в этот уикенд. Здорово иметь этот пакет для домашней гонки. Теперь нам нужно поработать, чтобы понять информацию, которую мы получили во время тестов, и просмотреть все данные, чтобы иметь возможность собрать их воедино для завтрашней квалификации.

Но уже могу сказать, что передняя часть реагирует острее и более реактивно, особенно на длинных поворотах, где мы привыкли сильно перегревать шины. Шины и до сих пор перегреваются, над чем нам придётся поработать перед гонкой, но, думаю, она должна быть весёлой», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

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