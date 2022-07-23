Расселл подвёл итоги первых двух тренировок на Гран-при Франции

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился впечатлениями после первых двух тренировок на Гран-при Франции.
Стоит отметить, что Расселл и в первой, и во второй свободной практике показал четвёртый результат.
«Было довольно приятно вернуться на эту трассу, так как в некотором роде здесь бывает весело. Некоторым командам было тяжелее других из-за высоких температур. Мы проехали всего пять кругов подряд, но, думаю, отстали от темпа, на который рассчитывали. Нужно многое обсудить и убедиться, что сможем оптимизировать темп перед квалификацией.
Судя по тренировкам, нам удалось улучшить время, но все остальные команды тоже вносят обновления и вся сетка двигается вперёд. Нужно посмотреть данные, чтобы точно убедиться, работают ли наши новинки», — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».
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