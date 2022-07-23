Марко — об изменении правил: за это выступают команды с моторами «Мерседеса». Совпадение?

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко выступил против изменения регламента на следующий сезон Формулы-1. Ранее стало известно, что против этой меры выступают сразу шесть команд. С инициативой по изменению регламента выступает Международная автомобильная федерация (ФИА). Своё намерение она объясняет соображениями безопасности — таким образом в федерации рассчитывают минимизировать эффект дельфинирования.

«За это проголосовали такие команды, как «Макларен», «Астон Мартин» и «Мерседес». Как ни странно, все команды – с двигателями «Мерседеса». Совпадение? Для внесения изменений должны быть веские аргументы. Нельзя просто говорить о важности вопроса безопасности. Этого недостаточно. И «Феррари» тоже этого не примет», — приводит слова Марко издание Österreich.

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