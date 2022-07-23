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Вольф настаивает, что в ФИА уже должны были изменить технический регламент

Вольф настаивает, что в ФИА уже должны были изменить технический регламент
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что ФИА не следовало затягивать с введением технической директивы, так как команды нарушают правила, касающиеся гибкости днища.

По мнению Вольфа, происходит явное нарушение правил, так как за счёт изгиба днища команды добиваются большей прижимной силы. Босс «Мерседеса» уверен, что это уже «больше, чем просто лазейка».

«Этот вопрос по-прежнему витает в воздухе. Однако ФИА заметила это нарушение в одной из гонок и ясно дала понять, что этого быть не должно. Возможно, некоторым командам придётся немного поднять машину. Я уверен, что эта техническая директива должна была быть введена сразу же после того, как были замечены нарушения. То есть три гонки назад. Аргумент о том, справедливо ли менять регламент по ходу сезона, абсолютно неверный», — приводит слова Вольфа Planet F1.

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