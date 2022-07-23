Чемпион Формулы-Е Ник де Врис высказался о выступлении в 1-й тренировке Гран-при Франции

Чемпион Формулы-Е Ник де Врис прокомментировал своё выступление в первой тренировке Гран-при Франции. Ник выступил в ней в рамках программы для молодых пилотов вместо Льюиса Хэмилтона, показав девятый результат.



«Я очень благодарен за предоставленную возможность, это был отличный опыт. Было здорово вернуться, проведя заезд за рулём такой быстрой машины, и изменить то, к чему я привык. В целом это была отличная сессия и отличная возможность.



Мы проделали довольно много работы, которая будет полезна для команды. Я чувствовал себя комфортно в этой машине. Команда оказала нам большую поддержку, и мы получили необходимую информацию. Льюис был потрясающим и к тому же очень поддерживал меня. В целом это была очень продуктивная сессия», — приводит слова де Вриса пресс-служба «Мерседеса».

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