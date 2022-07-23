Хорнер рассказал, как машину Ферстаппена чинили с помощью скотча

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос о том, что случилось с машиной Макса Ферстаппена по ходу первого свободного заезда.



Технический директор команды Эдриан Ньюи и главный инженер Пол Монаган ремонтировали болид с помощью клейкой ленты.



«Что случилось? Это был небольшой ремонт на скорую руку, старая школа. Нет ничего такого, с чем не смог бы справиться кусок старой доброй клейкой ленты. Ньюи и Монаган вспоминали, как в детстве играли с конструкторами. Но если серьёзно, то ничего страшного не произошло. Это было небольшое повреждение, получившееся в результате наезда на поребрик, уже всё в порядке», — приводит слова Хорнера Sky Sports.



Макс Ферстаппен по итогам первой практики показал второй результат, на второй тренировке пилот «Ред Булл» был третьим.

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