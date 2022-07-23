В «Альпин» уверены, что и Алонсо, и Пиастри будут выступать в Формуле-1 в 2023 году

Исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси уверен, что и Фернандо Алонсо, и Оскар Пиастри будут выступать в Формуле-1 в следующем сезоне.
«Контракт Фернандо истекает в конце этого сезона, но очевидно, что мы обсуждаем с ним этот вопрос. Мы ищем удобный сценарий для него и Пиастри. Наша идея заключается в том, что оба достойны выступать в Формуле-1 и мы хотим, чтобы они выступали в новом сезоне.
Мы готовы отдавать Оскара только в аренду какой-нибудь команде, чтобы у нас была возможность вернуть его. Мы вложились в него, верим в его талант, и потому именно он — наш резервный пилот. Это многообещающий талант. Аренда стала бы для него хорошим вариантом», — приводит слова Росси Motorsport.
Напомним, Оскар Пиастри может начать новый сезон в «Уильямсе», где он заменит Николаса Латифи. Такой вариант рассматривался уже по ходу этого сезона.
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