В «Мерседесе» заявили, что поправки к регламенту помогут сократить число аварий

Гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин поддерживает решение ФИА внести поправки в технический регламент перед новым сезоном.
Напомним, изменения будут затрагивать днища болидов, так как ФИА намерена минимизировать эффект дельфинирования из соображений безопасности.
«Некоторые команды не хотели перемен. Я думаю, все команды хотели бы минимизировать эти изменения. В этом году уже было несколько заметных аварий, когда машина опускалась на планку и водитель терял управление, вылетал с трассы или в итоге врезался в барьер. Я думаю, это серьёзный аргумент в пользу безопасности, речь не только о комфорте.
Мы в «Мерседесе» тоже не знаем, будем ли в итоге довольны изменениями. Например, в 2020–2021 годах поправки вредили болидам с низким рейком, каким был наш. Тогда «Ред Булл» и «Феррари» не выступали против них. «Мерседес» тогда тоже не возражал, но эти изменения нам не подошли.
Мы лишь хотим решить фундаментальные проблемы, и это не получится сделать, оставив регламент таким, какой он есть сейчас», — приводит слова Шовлина Racefans.
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