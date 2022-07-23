Стала известна единственная команда Ф-1, не подписавшая хартию Хэмилтона о разнообразии
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Единственной командой, которая к настоящему времени так и не подписала инициативу пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона по разнообразию в Формуле-1, является «Уильямс». Об этом информирует издание Crash.net.
«В последний раз мы беседовали с Королевской инженерной академией ещё в марте. Мы ожидаем от них дополнительной информации по такой важной теме, по которой у нас в «Уильямсе» уже есть серьёзные программы. Мы ничего не знаем о каком-либо прогрессе в этом вопросе, поскольку прошло уже несколько месяцев с тех пор, как мы получали от них сообщения. Как только у нас будет дополнительная информация и копия окончательного устава, мы сможем изучить всё предметно», — говорится в сообщении «Уильямса».
Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1:
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