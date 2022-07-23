«Становится немного тревожно». Нико Росберг — о выступлении «Мерседеса»

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о выступлении «Мерседеса» на трёх тренировках Гран-при Франции. На этап в Ле-Кастелле немецкая команда привезла обновлённое днище. В список новинок «Мерседеса» вошли также воздуховоды передних тормозов.



«Похоже, это своего рода вызов для «Мерседеса». Каждый раз, когда они думают, что действительно возвращаются, привозят обновление, а оказывается, что они вдруг отстают на шесть, семь или восемь десятых, что очень много. Думаю, это становится уже немного тревожно.



Похоже, что обновления не приближают их к тому, на что они рассчитывают, так что это вызывает некоторые вопросы», — приводит слова Росберга Sky Sports.

Самые яркие Гран-при Франции Формулы-1: