Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Становится немного тревожно». Нико Росберг — о выступлении «Мерседеса»

«Становится немного тревожно». Нико Росберг — о выступлении «Мерседеса»
Комментарии

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг поделился мыслями о выступлении «Мерседеса» на трёх тренировках Гран-при Франции. На этап в Ле-Кастелле немецкая команда привезла обновлённое днище. В список новинок «Мерседеса» вошли также воздуховоды передних тормозов.

«Похоже, это своего рода вызов для «Мерседеса». Каждый раз, когда они думают, что действительно возвращаются, привозят обновление, а оказывается, что они вдруг отстают на шесть, семь или восемь десятых, что очень много. Думаю, это становится уже немного тревожно.

Похоже, что обновления не приближают их к тому, на что они рассчитывают, так что это вызывает некоторые вопросы», — приводит слова Росберга Sky Sports.

Самые яркие Гран-при Франции Формулы-1:

«Феррари» угрожает Формуле-1 судом. Неужели правила изменят из-за «Мерседеса» и Хэмилтона? «Феррари» угрожает Формуле-1 судом. Неужели правила изменят из-за «Мерседеса» и Хэмилтона?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022