Росберг считает, что «Феррари» допустила ошибку на Гран-при Франции

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг считает, что «Феррари» могла ошибиться с настройками машины перед гонкой Гран-при Франции.



«Это было впечатляющее выступление от Леклера, но у меня есть ощущение, что «Феррари» могла ошибиться с настройкой машины. Думаю, что они настроены на большую прижимную силу, но с такими настройками вы едете быстрее в поворотах и ​​больше нагружаете шины, из-за чего повышается их износ.



Думаю, это может доставить им проблем завтра в гонке, и это будет преимуществом для «Ред Булл». Проблема в том, что «Ред Булл» быстры на прямых, так что «Феррари» не сможет сбавлять обороты, если машины «Ред Булл» будут близки к Леклеру на выходе из поворотов, то они легко смогут опередить Шарля на прямой. Если посмотреть на темп Ферстаппена в пятницу, на гоночных прокатах, то я определённо желал бы быть именно на его месте. Да, он только второй, но он быстрее в гоночном темпе, а впереди длинная гонка», — приводит слова Росберга Sky Sports.