Мик Шумахер призвал Ф-1 найти более простой способ следить за соблюдением границ трассы

Пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался об удалении его быстрого круга в квалификации Гран-при Франции, из-за которого он не смог выйти из первого сегмента и остался лишь 19-м.
«Был ли справедливым штраф? А нормально ли, что Чеко Перес потерял круг в Австрии? Большинство ответили бы, что нет. В таком случае тоже есть правило и оно работает на всех. К сожалению, я выехал за пределы трассы, но точно то, что стоит обсудить, чтобы посмотреть, можем ли мы найти менее сложный способ, чтобы определить границы трассы. Если стоит ограничительный столбик и он улетает, то да, это нарушение. Но в этой ситуации столбик был на месте.
Было бы очень неплохо узнать об этих границах на тренировках. Никто мне ничего не сказал, хотя я ехал по одной траектории во всех свободных сессиях. И в итоге мой круг в квалификации был удалён. Было бы неплохо сказать заранее, что это будет запрещено в квалификации. В итоге я был полностью уверен, что всё будет в порядке, если я сделаю то, что сделал», — приводит слова Мика Шумахера Motorsport Week.
- 23 июля 2022
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