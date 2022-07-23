Стартовая решётка гонки Гран-при Франции после штрафов Сайнса и Магнуссена

После квалификации Гран-при Франции сразу двое пилотов получили штрафы. Гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен и пилот «Феррари» Карлос Сайнс будут стартовать с конца пелотона за замену элементов силовой установки.



Таким образом, Карлос Сайнс начнёт гонку с 19-й позиции, а Магнуссен — с 20-й. Места между этими двумя пилотами распределялись согласно результатам квалификации. Оба не показали времени в третьем сегменте квалификации, однако Сайнс дважды выезжал на трассу, хоть и не закончил круг, что и позволило ему оказаться выше датчанина в протоколе.



«Чемпионат» представляет вашему вниманию стартовую решётку гонки Гран-при Франции с учётом штрафов Сайнса и Магнуссена.



Формула-1. Гран-при Франции. Стартовая решётка



1. Шарль Леклер («Феррари»).

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»).

3. Серхио Перес («Ред Булл»).

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

5. Ландо Норрис («Макларен»).

6. Джордж Расселл («Мерседес»).

7. Фернандо Алонсо («Альпин»).

8. Юки Цунода («Альфа Таури»).

9. Даниэль Риккардо («Макларен»).

10. Эстебан Окон («Альпин»).

11. Валттери Боттас («Альфа Ромео»).

12. Себастьян Феттель («Астон Мартин»).

13. Алекс Албон («Уильямс»).

14. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин»).

16. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»).

17. Мик Шумахер («Хаас»).

18. Николас Латифи («Уильямс»).

19. Карлос Сайнс («Феррари»).

20. Кевин Магнуссен («Хаас»).