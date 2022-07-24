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Марко рассказал об отставании «Ред Булл» от «Феррари»

Марко рассказал об отставании «Ред Булл» от «Феррари»
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подвёл итоги квалификации Гран-при Франции, в которой Макс Ферстаппен стал вторым, а Серхио Перес — третьим.

«Использовать слипстрим было умным решением от «Феррари». Отставание незначительное, оно составляет всего одну десятую секунды. У нас хороший гоночный темп. Износ шин находится в допустимых пределах, в третьей тренировке мы были хороши на длинных дистанциях. У нас есть две машины впереди, так что мы находимся в хорошем положении в гонке», — приводит слова Марко GPBlog.

Напомним, победу по итогам квалификации отпраздновал пилот «Феррари» Шарль Леклер.

Лидирует в чемпионате в преддверии очередного этапа Макс Ферстаппен, Шарль Леклер занимает вторую позицию. Перес располагается на третьем месте в личном зачёте.

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