Марко рассказал об отставании «Ред Булл» от «Феррари»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко подвёл итоги квалификации Гран-при Франции, в которой Макс Ферстаппен стал вторым, а Серхио Перес — третьим.



«Использовать слипстрим было умным решением от «Феррари». Отставание незначительное, оно составляет всего одну десятую секунды. У нас хороший гоночный темп. Износ шин находится в допустимых пределах, в третьей тренировке мы были хороши на длинных дистанциях. У нас есть две машины впереди, так что мы находимся в хорошем положении в гонке», — приводит слова Марко GPBlog.



Напомним, победу по итогам квалификации отпраздновал пилот «Феррари» Шарль Леклер.



Лидирует в чемпионате в преддверии очередного этапа Макс Ферстаппен, Шарль Леклер занимает вторую позицию. Перес располагается на третьем месте в личном зачёте.