Ньюгарден выиграл гонку IndyCar в Айове, О'Уорд — второй, Грожан — седьмой

Пилот команды «Пенске» Джозеф Ньюгарден выиграл гонку Hy-VeeDeals.com 250 — первый заезд сдвоенного этапа серии IndyCar на овале в Айове. Для Ньюгардена это уже четвёртая победа на этой трассе — до него никому не удавалось выиграть в Айове более трёх гонок.
Вторым финишировал гонщик «Макларена» Патрисио О’Уорд — мексиканец был единственным, кому на последних кругах удавалось прессинговать лидера. Третье место занял партнёр Ньюгардена по команде «Пенске» Уилл Пауэр, а топ-5 замкнули Ринус Викей и Скотт Диксон.
Экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан занял седьмое место, опередив лидирующего в чемпионате Маркуса Эрикссона, а Колтон Херта из-за технических проблем классифицирован лишь 24-м.
IndyCar. Айова. Первая гонка
1. Джозеф Ньюгарден («Пенске») — 250 кругов
2. Патрисио О’Уорд («Макларен») +6,1784 сек
3. Уилл Пауэр («Пенске») +20,2822
4. Ринус ван Калмтут («Эд Карпентер Рейсинг») +20,3748
5. Скотт Диксон («Чип Гэнасси Рейсинг») +21,9744
6. Алекс Палоу («Чип Гэнасси Рейсинг») +1 круг
7. Ромен Грожан («Андретти») +1 круг
8. Маркус Эрикссон («Чип Гэнасси Рейсинг») +1 круг
9. Грэм Рэйхол («Рэйхол Леттерман Ланиган Рейсинг») +1 круг
10. Кристиан Лундгор («Рэйхол Леттерман Ланиган Рейсинг») +1 круг.
Благодаря этой победе Ньюгарден вышел на второе место в чемпионате и сократил отставание от Эрикссона до 15 очков.
Положение в чемпионате:
1. Маркус Эрикссон — 375 очков
2. Джозеф Ньюгарден — 360 очков
3. Уилл Пауэр — 353 очка
4. Алекс Палоу — 342 очка
5. Скотт Диксон — 337 очков
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