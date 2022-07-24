Ньюгарден выиграл гонку IndyCar в Айове, О'Уорд — второй, Грожан — седьмой

Пилот команды «Пенске» Джозеф Ньюгарден выиграл гонку Hy-VeeDeals.com 250 — первый заезд сдвоенного этапа серии IndyCar на овале в Айове. Для Ньюгардена это уже четвёртая победа на этой трассе — до него никому не удавалось выиграть в Айове более трёх гонок.

Вторым финишировал гонщик «Макларена» Патрисио О’Уорд — мексиканец был единственным, кому на последних кругах удавалось прессинговать лидера. Третье место занял партнёр Ньюгардена по команде «Пенске» Уилл Пауэр, а топ-5 замкнули Ринус Викей и Скотт Диксон.

Экс-пилот Формулы-1 Ромен Грожан занял седьмое место, опередив лидирующего в чемпионате Маркуса Эрикссона, а Колтон Херта из-за технических проблем классифицирован лишь 24-м.

IndyCar. Айова. Первая гонка

1. Джозеф Ньюгарден («Пенске») — 250 кругов

2. Патрисио О’Уорд («Макларен») +6,1784 сек

3. Уилл Пауэр («Пенске») +20,2822

4. Ринус ван Калмтут («Эд Карпентер Рейсинг») +20,3748

5. Скотт Диксон («Чип Гэнасси Рейсинг») +21,9744

6. Алекс Палоу («Чип Гэнасси Рейсинг») +1 круг

7. Ромен Грожан («Андретти») +1 круг

8. Маркус Эрикссон («Чип Гэнасси Рейсинг») +1 круг

9. Грэм Рэйхол («Рэйхол Леттерман Ланиган Рейсинг») +1 круг

10. Кристиан Лундгор («Рэйхол Леттерман Ланиган Рейсинг») +1 круг.

Благодаря этой победе Ньюгарден вышел на второе место в чемпионате и сократил отставание от Эрикссона до 15 очков.



Положение в чемпионате:



1. Маркус Эрикссон — 375 очков

2. Джозеф Ньюгарден — 360 очков

3. Уилл Пауэр — 353 очка

4. Алекс Палоу — 342 очка

5. Скотт Диксон — 337 очков