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Шарль Леклер вышел на третье место среди пилотов «Феррари» по поулам

Шарль Леклер вышел на третье место среди пилотов «Феррари» по поулам
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Монегасский пилот команды «Феррари» Шарль Леклер вышел на третье место среди всех гонщиков «Скудерии» по завоёванным поулам. В общей сложности их у него на счету 16. Больше только у семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера (58) и трёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Ники Лауды (23).

В нынешнем сезоне Формулы-1 Леклер в общем зачёте пилотов в настоящее время занимает второе место. В его активе 170 очков. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 208 баллов.

Напомним, сегодня, 24 июля, состоится гонка Гран-при Франции. С поул-позиции будет стартовать Леклер. Начало запланировано на 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки:

Формула-1. Гран-при Франции — 2022. Онлайн-трансляция гонки.

Самые яркие Гран-при Франции Формулы-1:

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