Вольф отреагировал на критику Хэмилтона в этом сезоне Формулы-1
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф выступил с защитой пилота своей команды Льюиса Хэмилтона после критики, с которой тот столкнулся в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Мне нужно защитить его, потому что многие стали нападать на него, что неправильно. Вот что я скажу — это полная чушь: Льюис — величайший гонщик всех времён. Просто с машиной сейчас не всё в порядке. Расселл порой испытывает меньше трудностей, потому что, возможно, привык пилотировать сложные болиды в конце стартовой решётки, но Льюису во многих случаях не везло. Он вполне мог бы завоевать ещё два подиума, и тогда маятник качнулся бы. Льюис ни в чём не виноват», — приводит слова Вольфа Square Mile.
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