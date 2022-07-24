Джордж Расселл призвал «Мерседес» меньше экспериментировать с настройками

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл призвал свою команду перестать «слишком много экспериментировать» с настройками авто. В квалификации Гран-при Франции Расселл показал шестой результат.



«Когда нет нужного темпа, хочется попробовать буквально всё на своей машине, чтобы попытаться сократить отставание. Возможно, это урок для нас, и нам нужно сосредоточиться на себе, чтобы в итоге получить максимальную отдачу от машины, а не слишком много экспериментировать. Хотя, конечно, нам нужно смотреть на то, что работает, а что — нет.



Но определённо у нас есть оптимизм, потому что мы чувствуем, что движемся в правильном направлении. Мы действительно думаем, что добьёмся прогресса. Сейчас у нас более быстрая машина, чем в среднем в этом сезоне, и, надеюсь, в гонке на этот раз всё будет совсем по-другому, если сравнивать с квалификацией», — приводит слова Расселла GPFans.

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