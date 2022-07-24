Вольф: Хэмилтон должен был завоевать восьмой титул в Ф-1 в прошлом году, все это знают

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф обратил внимание на важность болида в вопросе борьбы за победу в Формуле-1. Вольф подчеркнул, что предыдущий сезон должен был выигрывать пилот команды Льюис Хэмилтон. А в нынешнем сезоне британский гоночный коллектив должен предоставить в его распоряжение такое авто, за рулём которого Льюис вновь будет сражаться за первую позицию.



«Я думаю, что Хэмилтон должен был завоевать восьмой титул чемпиона мира в прошлом году, все это знают. Но теперь нам нужно сделать машину, которая позволит ему завоевать этот восьмой титул, и это, по сути, моя ответственность. Но я контролирую эту ситуацию», — приводит слова Вольфа издание Square Mile.

Самые яркие Гран-при Франции Формулы-1: