«Он может провести 400 Гран-при». Вольф высказался о продлении контракта с Хэмилтоном
Поделиться
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о возможном продлении контракта с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. Нынешнее соглашение британца с немецкой командой действует до конца 2023 года. Напомним, на Гран-при Франции Хэмилтон проведёт 300-ю гонку в карьере.
«Несколько недель назад мы говорили о том, как долго может продлиться наше сотрудничество. Во время этой беседы обсуждалась цифра от пяти до десяти лет, так что я думаю, что мы можем дойти до 400 Гран-при в карьере», — приводит слова Вольфа издание Crash.net. Ранее Вольф заявил, что Хэмилтон должен был завоевать восьмой титул в Формулы-1 в прошлом году.
Самые яркие Гран-при Франции Формулы-1:
Комментарии
- 24 июля 2022
-
15:22
-
14:50
-
14:09
-
13:35
-
12:53
-
12:21
-
12:00
-
11:49
-
10:40
-
09:49
-
01:21
-
00:54
- 23 июля 2022
-
23:54
-
22:56
-
22:17
-
21:58
-
21:51
-
21:29
-
21:13
-
20:57
-
20:57
-
20:47
-
19:55
-
19:50
-
19:15
-
18:16
-
18:14
-
18:12
-
18:05
-
17:01
-
16:37
-
16:23
-
15:44
-
15:35
-
15:15
Партнерский контент