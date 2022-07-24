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«Он может провести 400 Гран-при». Вольф высказался о продлении контракта с Хэмилтоном

«Он может провести 400 Гран-при». Вольф высказался о продлении контракта с Хэмилтоном
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о возможном продлении контракта с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. Нынешнее соглашение британца с немецкой командой действует до конца 2023 года. Напомним, на Гран-при Франции Хэмилтон проведёт 300-ю гонку в карьере.

«Несколько недель назад мы говорили о том, как долго может продлиться наше сотрудничество. Во время этой беседы обсуждалась цифра от пяти до десяти лет, так что я думаю, что мы можем дойти до 400 Гран-при в карьере», — приводит слова Вольфа издание Crash.net. Ранее Вольф заявил, что Хэмилтон должен был завоевать восьмой титул в Формулы-1 в прошлом году.

Самые яркие Гран-при Франции Формулы-1:

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