Ферстаппен увеличил отрыв от Леклера до 63 очков в общем зачёте Формулы-1

После победы на Гран-при Франции Формулы-1 Макс Ферстаппен опережает Шарля Леклера в общем зачёте на 63 очка — то есть ему на две гонки вперёд гарантировано первое место. Третьим по-прежнему идёт Перес, а далее расположились Сайнс, Расселл и Хэмилтон.
Общий зачёт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 233 очка.
2. Шарль Леклер («Феррари») — 170.
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 163.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 144.
5. Джордж Расселл («Мерседес») — 143.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 127.
7. Ландо Норрис («Макларен») — 70.
8. Эстебан Окон («Альпин») — 56.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 46.
10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 37.
11. Кевин Магнусен («Хаас») — 22.
12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 19.
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 16.
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 15.
15. Мик Шумахер («Хаас») — 12.
16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 11.
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 5.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 4.
19. Александер Албон («Уильямс») — 3.
20. Николас Латифи («Уильямс») — 0.
21. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») — 0.
В Кубке конструкторов отрыв «Ред Булл» от «Феррари» достиг 82 очков, третье место по-прежнему у «Мерседеса», а в борьбе за четвёртое «Альпин» опередила «Макларен».
Кубок конструкторов:
1. «Ред Булл» — 396 очков.
2. «Феррари» — 314.
3. «Мерседес» — 270.
4. «Альпин» — 93.
5. «Макларен» — 89.
6. «Альфа Ромео» — 51.
7. «Хаас» — 34.
8. «Альфа Таури» — 27.
9. «Астон Мартин» — 19.
10. «Уильямс» — 3.
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