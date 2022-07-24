Ферстаппен увеличил отрыв от Леклера до 63 очков в общем зачёте Формулы-1

После победы на Гран-при Франции Формулы-1 Макс Ферстаппен опережает Шарля Леклера в общем зачёте на 63 очка — то есть ему на две гонки вперёд гарантировано первое место. Третьим по-прежнему идёт Перес, а далее расположились Сайнс, Расселл и Хэмилтон.



Общий зачёт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 233 очка.

2. Шарль Леклер («Феррари») — 170.

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 163.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 144.

5. Джордж Расселл («Мерседес») — 143.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 127.

7. Ландо Норрис («Макларен») — 70.

8. Эстебан Окон («Альпин») — 56.

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 46.

10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 37.

11. Кевин Магнусен («Хаас») — 22.

12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 19.

13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 16.

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 15.

15. Мик Шумахер («Хаас») — 12.

16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 11.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 5.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 4.

19. Александер Албон («Уильямс») — 3.

20. Николас Латифи («Уильямс») — 0.

21. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») — 0.



В Кубке конструкторов отрыв «Ред Булл» от «Феррари» достиг 82 очков, третье место по-прежнему у «Мерседеса», а в борьбе за четвёртое «Альпин» опередила «Макларен».



Кубок конструкторов:

1. «Ред Булл» — 396 очков.

2. «Феррари» — 314.

3. «Мерседес» — 270.

4. «Альпин» — 93.

5. «Макларен» — 89.

6. «Альфа Ромео» — 51.

7. «Хаас» — 34.

8. «Альфа Таури» — 27.

9. «Астон Мартин» — 19.

10. «Уильямс» — 3.