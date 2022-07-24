Бинотто — о сходе Леклера: это была в чистом виде ошибка пилота

Глава «Феррари» Маттиа Бинотто высказался по поводу схода Шарля Леклера на Гран-при Франции.

«Это просто ошибка, такое случается, точно так же, как у нас бывают проблемы с надёжностью. Я сказал Шарлю, что мы немного усложняем себе жизнь, но в будущем мы будем получать больше удовольствия, если всё наладим.

Это была в чистом виде ошибка пилота. Педаль газа? Разговор о ней зашёл, когда он включил заднюю передачу и попробовал выехать обратно от барьеров.



Конечно, всегда есть что улучшать и чему учиться. Шаг за шагом, я думаю, мы прогрессируем и становимся лучше.



Сегодня мы ещё раз доказали, что у нас быстрая машина, очень конкурентоспособная, и нам нужно перевернуть страницу и посмотреть на Венгрию. Там наши пилоты могут занять первое и второе места, почему бы и нет? Так что нам нужно сосредоточиться на следующем результате», — приводит слова Бинотто Sky Sports.