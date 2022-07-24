Перес объяснил, из-за чего пропустил Расселла во время рестарта

Пилот команды «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес заявил, что неразбериха во время окончания режима виртуального сейфти-кара стоила ему подиума в гонке Гран-при Франции, прошедшей сегодня, 24 июля, в Ле-Кастелле.
Напомним, Перес финишировал четвёртым, пропустив вперёд после рестарта британца Джорджа Расселла из «Мерседеса». По словам мексиканца, он получил неверную информацию об окончании действия режима VSC.
«Обидно, что виртуальный сейфти-кар повлиял на результат. Такого быть не должно. Но сегодня это произошло. Я получил сообщение, согласно которому режим VSC должен был закончиться в девятом повороте, и настроился на это. Однако ничего не произошло. Позже поступило сообщение, что режим закончится в 12-м. Похоже, у Джорджа была другая информация и он был лучше готов», – приводит слова пилота издание RaceFans.
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