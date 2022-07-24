Цареградцев выиграл четвёртый этап RDS GP в Красноярске, одолев в финале Идиятулина

На трассе «Красное кольцо» завершился четвёртый этап Гран При Российской Дрифт Серии (RDS GP), посвященный памяти Андрея Наумова, судьи RDS GP, погибшего в автокатастрофе весной этого года.



В статусе фаворитов стадию топ-16 начинали Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) и Аркадий Цареградцев («FailCrew Дарксайд»), набравшие в квалификации по 97 баллов. Турнирная таблица развела спортсменов по разные стороны сетки парных заездов, и сложилось именно так, что Дамир и Аркадий встретились в противостоянии за места на подиуме.



На пути к решающему сражению Идиятулин без особых проблем преодолел сопротивление Антона Дмитриенко (BY Motorsport), затем в контактной борьбе смог пройти Никиту Шикова (Carville Racing). В полуфинале соперником Дамира стал Роман Тиводар («Форвард Авто»), но ошибка молодого пилота красноярской команды оказалась на руку Идиятулину, открыв тому путь в финал.



И там его ждал Аркадий Цареградцев. На пути к финалу Царь сначала взял верх над Денисом Мигалем (SINTEC FRESH AUTO DRIFT), затем провёл сверхзрелищный заезд с Чарльзом Нгом (STAR PЁR STARS AIMOL) и на стадии полуфинала встретился с опытнейшим сибиряком Евгением Лосевым (SINTEC FRESH AUTO DRIFT). И снова ошибка соперника сыграла свою роль: Лосев допустил помарку, которая решила исход борьбы за второе место в финале.



В решающий момент Дамир Идиятулин и Аркадий Цареградцев (оба – уроженцы Красноярска) продемонстрировали всю мощь сибирского дрифта. Судьям не хватило одного заезда, чтобы выявить победителя – потребовался перезаезд (OMT). Да не один, а сразу два, и только с третьей попытки (основная дуэль и два OMT) судейская бригада назвала имя победителя.



Аркадий Цареградцев одержал свою первую победу в сезоне-2022, покорив наконец-то домашнюю трассу «Красное кольцо». Более того, лидер «FailCrew Дарксайд» поднялся на верхнюю ступень подиума впервые за полтора года – предыдущий раз Царь выиграл этап RDS GP в мае 2021 года.



RDS GP-2022. «Красное кольцо». Личный зачёт. Топ-3:

1. Аркадий Цареградцев («FailCrew Дарксайд»).

2. Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT).

3. Роман Тиводар («Форвард Авто»).



RDS GP-2022. «Красное кольцо». Командный зачёт. Топ-3:

1. SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 357 баллов.

2. «FailCrew Дарксайд» — 315 баллов.

3. «Форвард Авто» — 306 баллов.

Несмотря на победу Аркадия Цареградцева («FailCrew Дарксайд»), этап в Красноярске не повлиял на расклад сил в личном и командном зачётах. Позиции в первых тройках сохранились, но отрывы стали меньше, а значит — всё может поменяться уже на этапе RDS GP в Санкт-Петербурге.



RDS GP-2022. Личный зачёт после четырёх этапов. Топ-3:

Дамир Идиятулин (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) — 799 баллов.

Георгий Чивчян («Форвард Авто») — 707 баллов.

Роман Тиводар («Форвард Авто») — 675 баллов.



RDS GP-2022. Командный зачёт после четырёх этапов. Топ-3:

«Форвард Авто» — 1436 баллов.

SINTEC FRESH AUTO DRIFT — 1334 балла.

«FailCrew Дарксайд» — 984 балла.



Следующий этап Гран При Российской Дрифт Серии состоится через три недели — из сибирского турне главные соревнования страны по дрифту отправятся в северную столицу. Трасса «Игора Драйв» 13–14 августа примет пятый этап RDS GP – 2022 в Санкт-Петербурге.