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«Это испортило нам всю гонку». Цунода остался недоволен действиями Окона на ГП Франции

«Это испортило нам всю гонку». Цунода остался недоволен действиями Окона на ГП Франции
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Пилот «Альфа Таури» Юки Цунода высказался по поводу Гран-при Франции, на котором ему пришлось досрочно завершить гонку.

«Я получил довольно много повреждений в самом начале, и с каждым кругом становилось только хуже. Я посмотрел повтор инцидента и могу говорить, что оставил достаточно места, но Окон потерял контроль над машиной. Это испортило нам всю гонку, и пять секунд штрафа – недостаточное наказание. Его машина не получила повреждений, и он заработал очки.

Я знаю, что в гонках такое случается, но это так досадно, особенно после такой хорошей квалификации. Мне жаль команду, а также всех на заводе, что всё так закончилось после всей проделанной ими работы. Мы не заработали очков после такой большой модернизации, но в то же время я думаю, что сделал всё, что мог, на этой неделе. Несмотря на то что квалификация прошла хорошо, в конечном итоге очки начисляются в гонке, так что это было досадно. Можно было бы попасть в восьмёрку, но что есть, то есть. Мы обязательно вернёмся сильнее и лучше в Венгрии. У нас хорошая машина, так что мы настроены позитивно», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.

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