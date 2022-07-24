Чжоу раскрыл подробности своего столкновения с Шумахером во Франции

Пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу высказался по поводу Гран-при Франции.

«Примерно за 10–15 кругов до конца у меня возникли проблемы с силовой установкой. Это положило конец моей гонке. Это была техническая проблема, и мы изучим её до Будапешта, чтобы избежать повторения.

Кроме того, удача во время гонки просто не шла нам навстречу, хотя мы бились всю дистанцию. Что касается контакта с Миком,, то я оборонялся, находясь внутри одиннадцатого поворота. Он попытался обогнать меня снаружи – в какой-то момент мне не хватило места в повороте, что привело к контакту. Думаю, нам обоим трудно судить, поскольку это в какой-то степени подпортило мою гонку. К сожалению, такое случается в гонках, мы просто должны двигаться вперёд. Этот день определённо не хочется запоминать, но сдвоенные этапы означают, что в следующий уикенд команда получит новую возможность стать конкурентоспособной и вернуться на своё место», — приводит слова Чжоу пресс-служба команды.