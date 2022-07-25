О’Уорд выиграл гонку IndyCar в Айове после аварии Ньюгардена

Пилот команды «Макларен» Пато О’Уорд выиграл гонку Hy-Vee Salute to Farmers 300 — второй заезд сдвоенного этапа серии IndyCar, который прошёл на шорт-треке в Айове. Для мексиканского гонщика это уже четвёртая победа в американском первенстве.
Поначалу в гонке доминировал победитель субботнего заезда Джозеф Ньюгарден из «Пенске», но за 60 кругов до финиша он попал в аварию — из-за поломки подвески автомобиль сорвало в стену. В этот момент инициатива перешла к О’Уорду, который ранее опередил другого гонщика «Пенске» Уилла Пауэра, финишировавшего в итоге вторым. Третьим стал ещё один пилот «Пенске» — Скотт Макглоклин. Четвёртое место занял Скотт Диксон, опередивший экс-чемпиона NASCAR Cup Series Джимми Джонсона, для которого пятое место стало лучшим финишем после перехода в IndyCar. Замкнул топ-6 лидер чемпионата Маркус Эрикссон. Ромен Грожан занял девятую позицию, опередив Такуму Сато.
В общем зачёте преимущество Эрикссона сократилось до восьми очков, а его главным преследователем теперь стал Уилл Пауэр.
Сезон IndyCar продолжится через неделю — 30 июля на дорожной трассе в Индианаполисе состоится 13-й этап серии.
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