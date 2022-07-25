Феттель упрекнул Формулу-1 в медленном развитии после проезда на машине 1922 года

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель задался вопросом, почему Формула-1 так медленно переходит на полностью экологичное топливо после того, как он проехал на машине «Астон Мартин» 1922 года на топливе с нулевым выбросом углерода.
Гонщик сказал, что это был «забавный опыт и «было бы здорово совершить путешествие во времени и поучаствовать в гонках в эпоху, когда нужно было делать так много в плане координации рук и ног».
«Итак, вы как бы спрашиваете себя, почему в Формуле-1 мы такие медленные в плане развития? Если мы всегда утверждаем, что мы лучшие во всем, то почему мы отстаем от современных технологий более чем на четыре года? В этом мире все еще много проблем, и все еще деньги и политика мешают нам делать то, что часто имеет смысл. К сожалению, Формула-1 не является исключением», — приводит слова Феттеля The Race.
- 25 июля 2022
-
12:04
-
11:58
-
10:54
-
10:50
-
09:50
-
09:46
-
09:26
-
00:40
-
00:36
-
00:33
- 24 июля 2022
-
23:46
-
22:59
-
22:40
-
22:32
-
22:14
-
22:07
-
21:54
-
21:47
-
21:33
-
21:04
-
20:06
-
19:42
-
19:25
-
19:19
-
19:17
-
19:08
-
18:56
-
18:35
-
18:32
-
18:18
-
18:09
-
18:06
-
18:00
-
17:35
-
17:30