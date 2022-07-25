Ральф Шумахер: главный помощник «Ред Булл» в этом сезоне — «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер иронично высказался по поводу действий «Феррари» на Гран-при Франции.

«Главный помощник «Ред Булл» в этом сезоне. – «Феррари». Сайнс был лучшим стратегом в гонке», — приводит слова Шумахера Sky Sports.

Напомним, во время Гран-при Франции у Шарля Леклера, шедшего лидером, возникли проблемы с управлением, после чего он врезался в отбойник и выбыл из соревнований. А Карлос Сайнс лишился шансов на подиум из-за решения команды организовать ему второй пит-стоп.

Победителем гонки Гран-при Франции стал пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен. Второе и третье место заняли гонщики «Мерседеса» – британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.