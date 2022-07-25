Шумахер не получит обновлений перед Гран-при Венгрии

Пилот «Хааса» Мик Шумахер будет обходиться без обновлений на Гран-при Венгрии в ближайший уик-энд.
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ожидает, что в Венгрию команда в лучшем случае привезёт только один обновлённый болид.
«По правде говоря, у нас вряд ли будут запасные запчасти даже для одной машины. В этом году было слишком много аварий и мы израсходовали все наши детали», — приводит слова Гюнтера Штайнера GrandPX.
Сам Мик Шумахер считает, что на Гран-при Венгрии обновления не понадобятся.
«Ничего страшного. Трасса в Будапеште нам подходит, так что, думаю, и без обновлений мы можем там неплохо выступить», — сказать Мик.
На Гран-при Франции Мик Шумахер финишировал на 15-м месте. Его напарник Кевин Магнуссен был вынужден сойти с дистанции по ходу гонки.
- 25 июля 2022
-
12:04
-
11:58
-
10:54
-
10:50
-
09:50
-
09:46
-
09:26
-
00:40
-
00:36
-
00:33
- 24 июля 2022
-
23:46
-
22:59
-
22:40
-
22:32
-
22:14
-
22:07
-
21:54
-
21:47
-
21:33
-
21:04
-
20:06
-
19:42
-
19:25
-
19:19
-
19:17
-
19:08
-
18:56
-
18:35
-
18:32
-
18:18
-
18:09
-
18:06
-
18:00
-
17:35
-
17:30