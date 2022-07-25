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Шумахер не получит обновлений перед Гран-при Венгрии

Шумахер не получит обновлений перед Гран-при Венгрии
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер будет обходиться без обновлений на Гран-при Венгрии в ближайший уик-энд.

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер ожидает, что в Венгрию команда в лучшем случае привезёт только один обновлённый болид.

«По правде говоря, у нас вряд ли будут запасные запчасти даже для одной машины. В этом году было слишком много аварий и мы израсходовали все наши детали», — приводит слова Гюнтера Штайнера GrandPX.

Сам Мик Шумахер считает, что на Гран-при Венгрии обновления не понадобятся.

«Ничего страшного. Трасса в Будапеште нам подходит, так что, думаю, и без обновлений мы можем там неплохо выступить», — сказать Мик.

На Гран-при Франции Мик Шумахер финишировал на 15-м месте. Его напарник Кевин Магнуссен был вынужден сойти с дистанции по ходу гонки.

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